В Кировской области мужчина перепутал напарника со зверем и застрелил

В Лузском районе Кировской области возбудили уголовное дело после гибели охотника. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.
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