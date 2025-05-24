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Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

Друзья мои, случилось то, чего никто не ожидал! В мире, где корпоративные секреты охраняются строже, чем золотой запас в Форт-Нокс, Google умудрился "случайно" засветить свой ещё не анонсированный Pixel 10 прямо посреди улицы .

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