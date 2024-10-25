Александр Волынский был задержан до 22 декабря по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 декабря представителя компании "Технопромимпорт" Александра Волынского, обвиняемого в даче взятки первому заместителю начальника Московского метрополитена Дмитрию Досчатову.
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