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Аргументы и Факты

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Качели для Ирана: политолог назвал истинную причину эскалации

Качели для Ирана: политолог назвал истинную причину эскалации

На Ближнем Востоке начался новый этап эскалации, США и Иран обмениваются ударами. Тегеран закрыл Ормузский пролив и заявил, что последние американские атаки свели на нет все дипломатические усилия последних нескольких месяцев.

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