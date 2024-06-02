Президент ЦАР Туадера: зерно из РФ помогло стабилизировать цены на муку

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера в интервью RT заявил, что жители ЦАР благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это помогло стабилизировать цены на муку в республике в условиях мирового кризиса.
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