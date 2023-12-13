Эксперт Никитина объяснила, когда стоит арендовать или покупать квартиру

Покупка квартиры на этапе строительства дома будет более выгодной в случае проживания в другом месте без оплаты аренды, о чем в беседе с РИАМО рассказала вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия», эксперт по недвижимости Екатерина Никитина.