В США назвали лидирующего кандидата в «пророческом» регионе Гуам

Действующий вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис победила своего оппонента от Республиканской партии, экс-главу Белого дома Дональда Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, являющемся неинкорпорированной организованной территорией США и называемый «пророческим регионом».
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