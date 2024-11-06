В США назвали лидирующего кандидата в «пророческом» регионе Гуам

Действующий вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис победила своего оппонента от Республиканской партии, экс-главу Белого дома Дональда Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, являющемся неинкорпорированной организованной территорией США и называемый «пророческим регионом».