В России вырос спрос на услуги репетиторов для дошкольников

По итогам августа спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть (24%) год к году.
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