Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие выходные дни

В пятницу в 16-15 в Кинешме на улице Баха 56-летний водитель автобуса «ПАЗ-32054» (30 пассажиров в салоне) совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем «ВАЗ-21703» под управлением 21-летнего молодого человека, который совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Лифан-214813» под управлением 29-летнего мужчины, после чего автомобиль «Лифан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ-3909» под управлением 52-летнего мужчины.