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В Германии подняли вопрос о законности конфискации российских активов в пользу Украины

В Германии подняли вопрос о законности конфискации российских активов в пользу Украины

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с запросом о правомерности конфискации российских государственных активов в пользу Украины.

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