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Царьград

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В Демидовке "полыхающий ад": Позиции оставлены, убито свыше 270 солдат. Суровая правда от "северян"

В Демидовке "полыхающий ад": Позиции оставлены, убито свыше 270 солдат. Суровая правда от "северян"

Штурмовые группы ВСУ в районе Демидовки оставили свои позиции и попытались бежатьПока бойцы ВС России продолжают зачистку Поповки, подразделения ВСУ пытаются сбежать из Демидовки.

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