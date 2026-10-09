Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) возглавит список запасных на этапы Гран-при ISU. 9 октября она одержала победу на челленджере «Мемориал Дениса Тена», набрав в сумме за короткую и произвольную программы 226,01 балла.
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