Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Георгий Минесашвили поделился информацией о том, что личный состав провёл операцию по отражению девяти атакующих манёвров нацистских формирований киевского режима.
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