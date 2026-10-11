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Царьград

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В Первоуральске 9-летняя девочка попала в реанимацию после наезда питбайка

В Первоуральске 9-летняя девочка попала в реанимацию после наезда питбайка

Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело после того, как 10 октября 15-летний подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку, которую госпитализировали в реанимацию.

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