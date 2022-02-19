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50-мегапиксельная камера Hasselblad, 5000 мА·ч, 80 Вт, Android 12 и самая топовая платформа MediaTek. Oppo Find X5 – официально первый в мире смартфона на Dimensity 9000

50-мегапиксельная камера Hasselblad, 5000 мА·ч, 80 Вт, Android 12 и самая топовая платформа MediaTek. Oppo Find X5 – официально первый в мире смартфона на Dimensity 9000

Oppo опубликовала официальный тизер с изображением «внутренностей» смартфона Find X5. Внимание на картинке акцентировано на однокристальной системе – это Dimensity 9000.

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