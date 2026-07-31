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Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отстранении сборных России по хоккею от турниров.

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