Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

Альянс России и КНДР сильно обеспокоил США и их союзников @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе.
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