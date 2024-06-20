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Позитив для оптимистов

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Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

Альянс России и КНДР сильно обеспокоил США и их союзников @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе.

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