Политика как он...
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Политика как она есть

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В Приднестровье предупредили о катастрофе из-за пересыхания Днепра

В Приднестровье предупредили о катастрофе из-за пересыхания Днепра

Сокращение сброса воды Новоднестровской ГЭС может привести к катастрофе, предупредило министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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