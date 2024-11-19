🗓Историческая справка Ровно 82 года назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом В 7:30 началась стратегическая операция «Уран».
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🗓Историческая справка Ровно 82 года назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом В 7:30 началась стратегическая операция «Уран».