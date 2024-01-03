Что может изменить освобождение российского армией Чернигова в ходе СВО

ИМ

Ильдус Мамлеев

Автор к сожалению, очень сильно лукавит, войска и для прорыва и для наступления вплоть до Киева у нас есть. Северная Корее готова нам поставить 150 тысяч штыков, своего спецназа (только попроси), Китай не откажет в поставке 200 тысяч, своих спецов, Вьетнамские "товарищи" без проблем поставят на СВО до 100 тысяч своих солдат. В Индии можно открыть рекрутские пункты, это ещё как минимум 500 тысяч штыков. Если с нами в открытую воюет все НАТО, почему мы стесняемся до сих пор это делать, "по взрослому". А наши тылы обеспечат вновь образованные Погранвойска. Как то вот так. Хватит и Чернигов и Суммы "вернуть" России и Харьков полностью окружить, а уже потом на фонарных столбах будем вешать тех кто приказы отдавал и кто непосредственно стрелял по Белгороду. Когда войска объединенной коалиция подойдут к Киеву (глядишь и Беларусь тысяч 50 выделит), фронт рухнет, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Винница, сами практически без боя сдадутся. Всё это реально сделать в ближайшие полгода, без проблем.