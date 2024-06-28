НГТУ готовит кадры для работы в Сибирском кольцевом источнике фотонов

В этом году Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) выпустил около 100 студентов, которые могут приступить к работе в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).
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