Администрация Петербурга рассказала, какие направления интересуют бывших бойцов СВО, которые записались на программу «Время героев».
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Администрация Петербурга рассказала, какие направления интересуют бывших бойцов СВО, которые записались на программу «Время героев».