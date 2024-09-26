Абхазы восхваляют Басаева и гонят русских: "Не для того мы воевали с грузинами, чтобы вы пришли"

Фото террориста Шамиля Басаева подписано «Герой Абхазии» Абхазский государственный музей отказался убрать снимок Шамиля Басаева, но закрыл зал современной истории после скандала в соцсетях Фото террориста Шамиля Басаева подписано «Герой Абхазии», сообщает РИА Новости.
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