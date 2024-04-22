МИД Швеции: ЕС намерен запретить поставки СПГ в новом пакете антироссийских санкций

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге заявил, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).