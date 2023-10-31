Владимир Путин призвал небезразличных к судьбе палестинцев отправиться на СВО

Президент РФ оценил события в Махачкале как теракт. На специальном совещании, которое было посвящено событиям в Дагестане, президент РФ Владимир Путин озвучил свое мнение по конфликту Израиля и Палестины, указав, что примирить стороны может только создание Палестинского государства.