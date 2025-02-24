Лавров: о невступлении Украины в НАТО должна быть железобетонная договоренность

Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com О невступлении Украины в НАТО должна быть железобетонная договоренность, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.