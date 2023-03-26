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Глава полиции Колумбии признался в применении экзорцизма в борьбе с наркобароном Эскобаром

Глава полиции Колумбии признался в применении экзорцизма в борьбе с наркобароном Эскобаром

Начальник полиции Колумбии Генри Санабриа заявил в интервью журналу Semana, что прибегал вместе с другими полицейскими к экзорцизму и молитвам в борьбе с преступностью и ее самыми влиятельными представителями, такими как наркобарон Пабло Эскобар.

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