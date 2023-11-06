Acura TLX 2024: тихий, безопасный, «нафаршированный»

Одним из главных изменений является расширение стандартной комплектации. Теперь кожаные сиденья, аудиосистема премиум-класса ELS Studio и регулируемое окружающее освещение входят в стандартную комплектацию всех версий TLX.
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