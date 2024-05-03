Трамвайный маршрут «Останкино-Медведково» стал самым популярным за три месяца

В Москве за три месяца этого года количество поездок на московских трамваях выросло больше, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, а маршрут №17 «Останкино-Медведково» стал самым востребованным.
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