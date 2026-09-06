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Мировое обозрение

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Представители СНБ, Госдепа и Минфина США участвовали в переговорах в Москве

Представители СНБ, Госдепа и Минфина США участвовали в переговорах в Москве

Московские переговоры с американской стороной оказались шире, чем предполагалось изначально. Помимо спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в состав делегации вошли представители Совета национальной безопасности Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов.

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