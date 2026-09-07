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Царьград

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ESPN Brasil: "Зенит" отверг 45 млн евро за Луиса Энрике

ESPN Brasil: "Зенит" отверг 45 млн евро за Луиса Энрике

Петербургский "Зенит" отказался от продажи Луиса Энрике в саудовский "Аль-Иттихад" за 45 млн евро, сообщает ESPN Brasil.

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