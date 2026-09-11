Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Какая собака для вас по Знаку Зодиака

Какая собака для вас по Знаку Зодиака

Рассказываем, про породы для представителей всех созвездий Выбор четвероногого друга часто происходит интуитивно: люди тянутся к тем животным, чей темперамент резонирует с их собственным характером.

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