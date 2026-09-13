Комплексное благоустройство дворов завершили в районах Бескудниковский и Восточное Дегунино

В Бескудниковском районе и Восточном Дегунине завершилось обновление дворов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы работали на Бескудниковском бульваре возле дома 25, корпуса 4, дома 27, корпуса 4 и дома 29, корпуса 1, а также у дома 6, корпуса 1 на Дубнинской улице.