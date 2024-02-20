Прогнозы и курс валют на 20 февраля 2024 года: будет ли доллар дороже 105 рублей Евгения КомароваЭксперты прогнозируют, что в текущем году на курс рубля окажут влияние торговый баланс, отток капитала и возможные новые факторы.
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