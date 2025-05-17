Дело о теракте возбудили после атаки на стоянку в Курской области

Дело о теракте возбуждено после обстрела 4 мая автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области украинскими военными, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 17 мая на официальной странице СК РФ «ВКонтакте».
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