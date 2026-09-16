🏫 В Крыму могут использовать ИИ для отслеживания успеваемости школьников Такая технология полностью защитит персональные данные учеников и упростит работу педагогам, рассказал учитель информатики ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» Александр Левченко.