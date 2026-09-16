🏫 В Крыму могут использовать ИИ для отслеживания успеваемости школьников Такая технология полностью защитит персональные данные учеников и упростит работу педагогам, рассказал учитель информатики ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» Александр Левченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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