РИА Новости: штурм и зачистка Богатыря в ДНР продолжались несколько дней

Штурм и зачистка села Богатырь в Донецкой народной республике проходили в течение несколько дней. Об этом ТАСС рассказал гранатометчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Донес».
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