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Игорь Хороших стал новым генеральным директором авиакомпании "Алроса"

Игорь Хороших стал новым генеральным директором авиакомпании "Алроса"

Игорь Хороших назначен генеральным директором авиакомпании "Алроса", сменив Андрея Гулова. Опытной карьерой в гражданской авиации он планирует улучшить транспортную доступность и обновление воздушного парка компании.

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