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Американское судно Torm Thor подверглось ракетному обстрелу со стороны хуситов

Американское судно Torm Thor подверглось ракетному обстрелу со стороны хуситов

Американское судно Torm Thor было атаковано противокорабельными ракетами в Аденском заливе. Об этом в воскресенье, 25 февраля, заявил представитель шиитского движения "Ансар Алла" (также известные как хуситы) Яхья Сариа.

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