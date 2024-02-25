Американское судно Torm Thor подверглось ракетному обстрелу со стороны хуситов

Американское судно Torm Thor было атаковано противокорабельными ракетами в Аденском заливе. Об этом в воскресенье, 25 февраля, заявил представитель шиитского движения "Ансар Алла" (также известные как хуситы) Яхья Сариа.
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