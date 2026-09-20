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Уборка с улыбкой: мемы про порядок и чистоту

Уборка с улыбкой: мемы про порядок и чистоту

Чисто для души — подборка юмора в картинках!Веники сегодня лыка не вяжут, тряпки отжигают и смеются: Всемирный день чистоты 20 сентября.

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