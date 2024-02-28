В Приднестровье на съезде депутатов всех уровней решают, как противостоять блокаде Кишинева и Киева

В форуме принимают участие 650 народных избранников, которые намерены выработать эффективные меры реагирования на незаконные торговые ограничения со стороны Молдавии и обратить внимание мирового сообщества на противоправные действия Кишинева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии