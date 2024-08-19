Члены ОНК Приморья обратились в прокуратуру

Члены Общественной наблюдательной комиссии Приморья по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, изоляторах временного содержания, а также в психиатрических больницах, награждены за высокий уровень развития гражданского общества, сообщает PRIMPRESS.
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