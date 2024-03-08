BMW оставит новому седану M3 бензиновый турбомотор и лишит его купе М4

Немецкий автопроизводитель рассчитывает играть на два поля — BMW намерена развивать линейку электромобилей, выпуская в том числе и «заряженные» электромобили BMW M, но при этом отказываться от спортивных машин с классическими бензиновыми двигателями компания тоже не намерена.