Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов: два трлн кубометра газа у нас под ногами мы обязаны взять

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что округ обязан освоить до двух трлн кубометров газа, которые относятся пока к трудноизвлекаемым запасам, но при этом являются огромными богатствами буквально под ногами северян.
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