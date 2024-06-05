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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов: два трлн кубометра газа у нас под ногами мы обязаны взять

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что округ обязан освоить до двух трлн кубометров газа, которые относятся пока к трудноизвлекаемым запасам, но при этом являются огромными богатствами буквально под ногами северян.

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