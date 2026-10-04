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Аргументы недели

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Сеул не стал прямолинейно заявлять, что Трамп соврал

Сеул не стал прямолинейно заявлять, что Трамп соврал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует почти $200 млрд в крупные энергетические проекты на американской территории.

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