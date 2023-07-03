Военное обозрение

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Источник сообщил о планах создания новой общевойсковой армии в составе Северного флота

Источник сообщил о планах создания новой общевойсковой армии в составе Северного флота

В составе Северного флота появится новая общевойсковая армия, решение о формировании нового оперативного соединения принято в связи с усилением позиций НАТО на северном направлении.

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