Военное обозрение

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Вице-спикер Совфеда Турчак сообщил об отправке президенту РФ доклада о деятельности Рабочей группы по СВО

Вице-спикер Совфеда Турчак сообщил об отправке президенту РФ доклада о деятельности Рабочей группы по СВО

Доклад о деятельности парламентской координационной Рабочей группы по вопросам специальной военной операции направлен президенту России Владимиру Путину.

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