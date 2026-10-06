Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос о заявлении нападающего Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал о событиях в национальной команде и причинах своего отъезда.
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