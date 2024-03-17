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Медведев о зрителях в Индиан-Уэллс: «Конченые ###### [утырки]»

Медведев о зрителях в Индиан-Уэллс: «Конченые ###### [утырки]»

В финале он уступал Карлосу Алькарасу 6:7(5), 0:2. В этот момент испанец допустил двойную ошибку. «Просто конченые ###### [утырки], #####.

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