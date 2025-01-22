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Подросток в Тамбовской области убил одного из гостей на своём дне рождения

Подросток в Тамбовской области убил одного из гостей на своём дне рождения

Из-за внезапно возникшей ссоры 16-летний юноша нанёс оппоненту несовместимое с жизнью ранение.В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 16-летним подростком гостя на дне рождения.

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